Прокурор попросить 10 років позбавлення волі для водія, який вчинив смертельну ДТП на Столичному шосе

У четвер, 29 жовтня 2020 року, Голосіївський районний суд м. Києва завершив розгляд обвинувального акту щодо водія, який вчинив ДТП із чотирма загиблими на Столичному шосе, та видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Судовий процес у вказаній справі за погодження сторін пройшов по спрощеній процедурі судового слідства.

У ході дебатів прокурор попросив для обвинуваченого максимальне покарання, передбачене санкцією статті, а саме 10 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

На засіданні 29 жовтня 2020 року суд заслухав останнє слово обвинуваченого. Чоловік повідомив, що повністю визнає свою вину. Після цього суд видалився до нарадчої кімнати.

Вирок у справі буде оголошено у понеділок, 2 листопада 2020 року.

Нагадаємо, смертельна автопригода, у якій загинули двоє дітей та двоє дорослих, сталася 12 липня 2020 року на Столичному шосе.

Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля «Mercedes-Benz GLE 250D», допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному з ним напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль «Hyundai Tucson».

Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі «Hyundai Tucson».

Водій та двоє пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.

Водія «Mercedes-Benz GL 250D» затримали на місці події.

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП чоловік перебував під дією алкоголю та наркотиків.

22 жовтня 2020 року Київська міська прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.

Київська міська прокуратура