Житель Конотопщини побив до смерті малознайомого чоловіка

Конотопською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного жителя Конотопського району, який позбавив життя малознайомого чоловіка.

Мова йде про подію, що сталась 28 серпня 2020 року в с. Красне Конотопського району. Третій день поспіль тривало святкування дня народження одного з місцевих чоловіків. Того дня до нього прийшли в гості двоє його знайомих, між якими після тривалого застілля виникла суперечка.

«Чоловіки вийшли на вулицю, щоб з’ясувати стосунки. Маючи фізичну перевагу, один із них повалив іншого на землю та почав наносити удари кулаком в обличчя. Господар будинку намагався їх розмирити, проте обвинувачений встиг ще декілька разів ударити потерпілого ногою. Через два дні від отриманих травм 50-річний чоловік помер», – розповіла прокурор Конотопської місцевої прокуратури Юлія Волосюк.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На вирок суду він чекає в СІЗО. // sumy.today