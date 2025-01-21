Суддю Господарського суду Дніпропетровської області Едуарда Бондарєва рекомендували звільнити

Таке рішення ухвалила 3-тя Дисциплінарна палата ВРП.

За даними ДБР, ще у 2017 році Бондарєв вирішив займатися бізнесом в агросекторі, хоча суддям це категорично заборонено. Тож він оформив документи на підставну особу, через яку вів бізнес.

Суддя нібито вклав 3 млн грн у сільгосптехніку і змусив партнера укласти фіктивний договір позики на 5 млн грн. Але не задовольнився керівництвом напарника. Тож почав його шантажувати і за $17 тис замовив його викрадення, щоб отримати повний контроль над підприємством. Усі подробиці тут.

Від липня 2024 року Бондарєва відстронили від здійснення правосуддя через кримінальне провадження.

Чекаємо на остаточне рішення ВРП та справедливий судовий розгляд. А ми слідкуватимемо за ходом справи! // Prosud