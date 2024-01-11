Ужгородця судитимуть за домашнє насильство

До поліції Ужгорода звернулася 50-річна місцева жителька, яка постраждала від домашнього насильства. Жінка скаржилася на те, що співмешканець постійно принижує її та погрожує фізичною розправою.

До справи було залучено співробітників сектору протидії домашньому насильству Ужгородського районного управління поліції. Останні зʼясували, що жінка не вперше страждає від кривдника – він і раніше застосовував до неї фізичне та психологічне насильство.

Всі зібрані матеріали правоохоронці передали слідчим. Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань: дії домашнього насильника в поліції кваліфікували за статтею – Кримінального кодексу України, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного насильства щодо особи, з якою винний перебуває у сімейних або близьких відносинах.

Станом на сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Відносно підозрюваного у домашньому насильстві сформовано обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду.

Зловмиснику за скоєне загрожує до двох років позбавлення волі.

Ми вкотре наголошуємо – не мовчіть про домашнє насильство, не бійтеся звернутися по допомогу! Вам є кому допомогти!

Поліція Закарпатської області