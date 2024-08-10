На Хмельниччині завідувачу хірургічним відділенням повідомили підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків

Внаслідок недбалого та несумлінного ставлення підозрюваного до своїх професійних обов’язків неповнолітньому були спричинені тяжкі наслідки.

До хірургічного відділення однієї із лікарень Хмельниччини госпіталізували 11-річного хлопчика зі скаргами на біль у животі. Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач хірургічного відділення порушив накази МОЗ під час обстеження та поставив неправильний діагноз. У результаті чого дитині без потреби призначили оперативне втручання.

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили завідувачу хірургічним відділенням підозру за ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області