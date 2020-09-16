У Ковелі шантажисти змусили 11-річного хлопця віддати їм більше ₴20 тисяч

У Ковелі судитимуть молодиків, які вимаганням примусили 11-річну дитину винести з хати понад 20 тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

Ковельська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями Ковеля вимагань (ст. 189 КК України).

21-річний молодик, дізнавшись інформацію, яку 11-річний хлопчик хотів приховати від батьків, почав вимагати з дитини плату за своє мовчання. Таким чиному упродовж березня-червня 2020 року він 13 разів примушував шестикласника виносити з дому і віддавати йому гроші та ювелірні прикраси.

Якось зловмисник залучив до вимагання ще свого на рік молодшого друга – того разу хлопчик віддав їм кожному по 100 доларів США. Злочинними діями молодиків, яких очікує лава підсудних, потерпілому – батькові школяра – завдано майнової шкоди на майже 22 тис. гривень.

Зауважимо, що за вчинення таких злочинів санкцією ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. // Конкурент