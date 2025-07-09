Прокурора Офісу генпрокурора звільнили за корупцію

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів застосувала дисциплінарне стягнення у виді звільнення із посади до прокурора Офісу генпрокурора Олега Гунька.

Про це йдеться у рішенні комісії від 2 липня.

Гунька затримали детективи НАБУ за підозрою в корупції влітку 2024 року. У січні 2025 року обвинувальний акт щодо Гунька направили до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Гунько був старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні Державного бюро розслідувань за фактами незаконного відчуження майна посадовими особами Бучанської виправної колонії № 85 та Гостомельської селищної ради на користь приватного акціонерного товариства «Домобудівельний комбінат № 1».

За версією слідства, Гунько хотів отримати 170 тисяч доларів від представника ПрАТ «ДБК №1» за закриття кримінального провадження та скасування арештів майна. Розуміючи, що сам не виконає задумане, і побоюючись викриття, Гунько, начебто, залучив спільником ще одного прокурора. При цьому Гунько та ще один прокурор, нібито, мали отримати по 10 тисяч доларів, а решту 150 тисяч мали розділити на трьох між керівництвом прокуратури і ДБР.

Окрім того, зʼясувалося, що Гунько, не маючи 25-ти річного стажу, необхідного для призначення пенсії, судився із Пенсійним фондом у Харківській області про призначення йому пенсії за наявності стажу 20 років, в розмірі 90 % від заробітної плати, посилаючись на закон про прокуратуру 1991 року, який формально втратив чинність. У 2022 році з незначним проміжком часу він направив до Харківського окружного адміністративного суду 7 позовних заяв. Після розподілу заяв за конкретними суддями прокурор Гунько оддразу ж відкликав 6 заяв і одну залишив і 15 вересня 2022 року суддя його адміністративний позов задовольнила повністю. Тобто Гунько зловжив процесуальними правами в суді і вдався до загальновідомого способу маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями.

У своїх поясненнях комісії Гунько заперечив, що обговорював зі сторонніми особами кримінальне провадження з метою одержати неправомірну вигоду. Відомості в ухвалах ВАКС, за його словами, взяті з підроблених постанов, клопотань та протоколів НАБУ Кримінальне провадження щодо себе він вважає замовним і сфальсифікованим, що буде встановлено за результатами судового розгляду. А також наголосив на презумпції невинуватості.

Гунько в органах прокуратури працював із лютого 2002 року. Покурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора обіймає з 21 червня 2023-го. // Судовий репортер