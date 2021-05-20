Прокурори відстояли в апеляційному суді максимальне покарання для депутата-педофіла

Луганська обласна прокуратура відстояла у суді апеляційної інстанції покарання у вигляді 15 років позбавлення волі колишньому депутату Сєвєродонецької міської ради за зґвалтування неповнолітніх та малолітніх дітей, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, розбещення неповнолітніх (ч. 3, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 1, ч. 2 ст. 156 КК України).

Прокурори довели, що колишній депутат міськради упродовж 2006-2012 років систематично вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності стосовно малолітніх та неповнолітніх. Під приводом перегляду кіно, мультфільмів та інших розваг він запрошував дітей до себе додому, схиляв їх до вживання алкогольних напоїв та вдавався до сексуального насильства.

У кримінальному провадженні задокументовано 14 епізодів розпусних та насильницьких дій стосовно 6 дітей віком від 6 до 15 років. Наймолодша потерпіла була рідною племінницею засудженого.

Упродовж 5 років чоловік переховувався від правоохоронних органів у м. Києві за документами свого померлого в Російській Федерації брата. У квітні 2017 року чоловіка затримали.

19 червня 2020 року Сєвєродонецьким міським судом Луганської області, який ретельно дослідив матеріали, заслухав потерпілих та погодився з позицією сторони обвинувачення, засуджено колишнього депутата до максимально можливого строку позбавлення волі за вказані злочини.

Не визнаючи вину та не погоджуючись з призначеним покаранням, обвинувачений та його захисники подали апеляційні скарги.

Під час перегляду справи у Луганському апеляційному суді обласна прокуратура спростувала аргументи сторони захисту, довела законність та обґрунтованість призначеного покарання. Суд залишив вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги – без задоволення.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Засудженого у подальшому буде направлено до установи відбування покарань для виконання судового рішення. У період розгляду справи у судах першої та апеляційної інстанцій він перебував під вартою у Старобільському слідчому ізоляторі.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури