Прокурори в апеляційній інстанції домоглись ув’язнення мародера на 7 років

За результатами розгляду апеляційної скарги керівництва Харківської обласної прокуратури суд призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у вчиненні крадіжок, поєднаного з проникненням до житла та сховищ, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 185 та ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокурори довели вину мешканця Харкова, який раніше вже п’ять разів був засуджений за вчинення корисливих злочинів, а в період з лютого по травень 2022 року знову здійснив серію крадіжок. Встановлено, що чоловік, користуючись відсутністю власників домоволодінь внаслідок активних бойових дій на території Харківської області та щоденних обстрілів Харкова з боку РФ, проникав у домівки потерпілих, звідки викрадав побутову техніку та інше майно.

Усього встановлено 8 епізодів крадіжок, вчинених харків’янином.

Вироком Жовтневого районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

У зв’язку з невідповідністю м’якості покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення прокурором подано апеляційну скаргу на зазначений вирок суду.

Колегією суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду підтримано позицію прокуратури, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано та призначено остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 7 років позбавлення волі.

Вирок суду апеляційної інстанції набув чинності.

Харківська обласна прокуратура