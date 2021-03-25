У Києві трьох жінок судитимуть за кишенькові крадіжки

Правопорушниці на кількох станціях столичної підземки викрали особисті речі пасажирів: телефони та гаманець із грошима. Фігуранткам оголошено про підозру та за скоєне їм загрожує до п’яти років обмеження волі.

До працівників поліції столичної підземки звернулись пасажири із заявами про крадіжки їх особистих речей. Правоохоронці зареєстрували заяви та внесли ці відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, під час відпрацювання станцій метро оперативні співробітники встановили особи та затримали ймовірних підозрюваних:

«Ми з’ясували, що до скоєння крадіжок причетні жінки, 1988, 2000 та 2003 років народження. У пасажирів вони викрали мобільні телефони та гаманець із грошима. Речові докази ми вилучили та після закінчення слідчих дій повернули речі власникам».

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочаті відділом дізнання за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, завершено. Матеріали кримінальних проваджень разом із обвинувальними актами скеровано до суду. Правопорушницям загрожує до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва