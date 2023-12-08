Прокурори відстояли в апеляції довічне ув’язнення убивці двох людей

За принципової позиції прокурорів Вінницької обласної прокуратури Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок стосовно жителя Тульчинського району, який вчинив умисне вбивство двох людей (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурори у суді першої та апеляційної інстанцій довели, що 41-річний засуджений у березні 2019 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті ревнощів, наніс дерев’яним руків’ям від сокири своїй співмешканці та чоловіку, який залицявся до неї тяжкі тілесні ушкодження.

Від отриманих травм вони померли на місці події.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати вирок.

Заслухавши доводи прокурора апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а вирок – без змін.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури