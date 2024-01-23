Суд залишив Мазепу під вартою, але зменшив заставу до 21 мільйона

Апеляційний суд Києва 23 січня розглянув скаргу і залишив під вартою директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу в справі щодо незаконного заволодіння землею у Київській області. Однак було зменшено розмір застави з 349 мільйонів 700 тисяч гривень до 21 мільйона гривень.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Мазепу не встигли довезти, він брав участь у засіданні по відеозв’язку.

Адвокат бізнесмена Тарас Пошиванюк долучив 10 листів про взяття Мазепи на поруки. Серед поручителів народний депутат Андрій Герус.

“Стосовно ризику ухиляння від органу досудового розслідування та суду. Мазепа протягом кримінального провадження близько 80 раз виїжджав за кордон і повертався. Тому жодного ризику виїзду і переховування немає”, — зазначив юрист.

Своєю чергою прокурор Євген Сльота вимагав скасувати ухвалу суду першої інстанції у частині застави й призначати нову альтернативу в розмірі 700 мільйонів гривень.

Один із друзів бізнесмена Андрій Калашніков, що виступив з бажанням взяти того на поруки, заявив, що знає Мазепу вже 20 років і висловив упевненість, що “він не буде бігати від судового процесу”.

Інший поручитель Василь Даниляк також розповів, що знає Мазепу понад 20 років і може характеризувати того, “як хорошу, добру людину”.

“Мені дуже ріжуть вуха речі про злочинні угрупування. Я впевнений, що Ігор буде співпрацювати зі слідством. Зі свого боку буду докладати зусиль, щоб він брав участь у цьому провадженні”, — додав чоловік.

Заслухавши позиції всіх сторін, суддя відправився у нарадчу кімнату.

Повернувшись, суддя поінформував про рішення частково задовольнити апеляційні скарги адвоката та прокурора.

“Постановити нову ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 27 лютого із правом внесення застави в розмірі 21 мільйона гривень. Заяви про взяття на поруки відмовити”, — вказав суддя.

Що відомо про “справу Мазепи”

Співробітники Держбюро розслідувань 18 січня затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР він є організатором схеми протиправного заволодіння землями.

У відомстві також поінформували, що затримали та ще трьох спільників Мазепи, зокрема “брата організатора оборудки”.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав бізнесменові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави в 349 мільйонів 700 тисяч гривень.