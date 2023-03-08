Проломив голову односельчанину дерев’яною битою – до 5 років позбавлення волі засуджено жителя Шепетівщини

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним 27-річного чоловіка у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які є небезпечними для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Подія сталась у лютому минулого року напроти бібліотеки у с. Хвощівка, що на Шепетівщині.

Встановлено, що обвинувачений, на ґрунті довготривалих неприязних відносин, розпочав словесну суперечку з односельчанином.

Агресивно поводячись, нападник схопив дерев’яну биту та наніс ряд ударів по голові та тулубу опоненту, чим спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження.

Окрім ув’язнення, засудженого зобов’язано виплатити потерпілому 120 тис грн моральної шкоди.

Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури