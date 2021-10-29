Пропозиція $100 тис. нардепу України – затримано голову громадської спілки

Печерською окружною прокуратурою міста Києва спільно з співробітниками ГУ БКОЗ СБУ та СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві викрито голову громадської спілки у спробі підкупити народного депутата України через його помічника.

Затриманий є головою громадської спілки, діяльність якої полягає в отриманні коштів за використання музичних творів суб’єктами господарювання, такими як ресторани та торгівельні центри, та подальшого їх перерахування власникам авторських прав.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік звернувся до помічника народного депутата — голови одного з підкомітетів Верховної ради України — із пропозицією надання 100 тис доларів США неправомірної вигоди щорічно за вчинення дій із блокування розгляду законопроекту зі змінами до ЗУ «Про ефективне управління майновими правами право власників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», у частині забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління.

На цей час голову громадської спілки затримано у порядку ст. 208 КПК України. За місцем його роботи та проживання тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура