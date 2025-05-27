Проросійського пропагандиста Сторчака обміняли до Росії

Київський апеляційний суд за клопотанням прокурора звільнив з-під варти громадянина України Юрія Сторчака, засудженого вироком першої інстанції за злочин проти національної безпеки.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 22 травня.

До Офісу Генерального прокурора надійшов лист Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими про те, що Сторчак передається для обміну як військовополонений. Сторчак дав на це свою письмову згоду.

Обмін відбувся у рамках формату «1000 на 1000», у результаті якого в Україну повернулися військовополонені і цивільні заручники.

У листопаді 2024-го Дніпровський районний суд міста Києва засудив Сторчака до 6 років позбавлення волі. Його визнали винним у виправдуванні збройної агресії РФ і закликах до зміни меж території або державного кордону України в поєднанні із розпалюванням національної ворожнечі.

Підставою для звинувачень стали книга «Русский разлом» 2018 року випуску і дописи в соцмережах 2022-2023 років. У судовому засіданні автор визнавав помилковість деяких своїх висловлювань і водночас намагався виправдати їх як частину професійної діяльності журналіста.

За місцем проживання Сторчака виявили паспорти громадянина РФ, видані на його імʼя у 2012 і 2013 роках, страхове свідоцтво пенсійного страхування РФ, скан-копії квитків на автобус сполученням Київ-Москва на 22 грудня 2015 року, 1 жовтня, 6 листопада та 15 грудня 2016 року. Також у Сторчака є медалі із написами «Либерально-демократическая партия России 30 лет ЛДПР» і «Свобода патриотизм закон 2019 ЛДПР».