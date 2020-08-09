Проти мешканця Київщини відкрили кримінальну справу за знущання над тваринами

24-річний мешканець міста Буча жорстоко поводився з тваринами та хизувався цим у соцмережах. Проти нього відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляють зоозахисники на UAnimals.

Зазначається, що на фото “поряд з понівеченими тілами маленьких цуценят позує з посмішкою житель міста Буча, Київської області. Йому зараз 24 роки і наразі він є основним фігурантом відкритої нещодавно кримінальної справи (номер провадження в Единому реєстрі до судових справ 12020110040001196, заявниця Ірина Мурга)”.

Звернення зареестровано за фактом жорстокого поводження із тваринами, а також виготовлення, поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Зоозахисники просять максимального розголосу справи. // Діло