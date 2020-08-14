Против медработников винницкой больницы завели уголовное дело из-за смерти 16-летней девушки

Следователи расследуют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками одной из больниц Винницы, которое привело к смерти шестнадцатилетней девушки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

«Прокуратурой области взято на контроль расследование в уголовном производстве относительно ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками одной из больниц г. Винницы, повлекшее смерть шестнадцатилетней девушки», — говорится в сообщении.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины — невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Кроме того, Винницкая местная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины — присвоение, растрата имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, по факту нарушений, связанных с учетом, списанием и использованием медикаментов и изделий медицинского назначения закупленных государством для лечения детей. Продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия.