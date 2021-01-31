На Львівщині службовці розікрали деревини на ₴2,6 млн.

Викрито діяльність організованої злочинної групи, до складу якої увійшли 7 службових осіб одного з державних підприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Про це повідомляє прокуратура Львівщини.

За даними слідства, організував схему систематичного розкрадання деревини лісничий, який залучив помічника лісництва, двох майстрів лісу та трьох лісників.

Встановлено, що у період з березня по жовтень 2020 року, у кварталах майстерських дільниць та виділах одного із лісництв підприємства, без наявності відповідних дозволів на здійснення рубок (лісорубних квитків), учасниками організованої групи вчинено 11 незаконних порубок дерев різних порід (в тому числі дуб, граб, сосна, вільха та липа) в загальній кількості 295 одиниць. В подальшому фігуранти реалізовували продукцію суб`єктам підприємницької діяльності регіону, а ті, у свою чергу, на підконтрольних їм пилорамах здійснювали їх переробку.

Загальна сума завданих державі збитків склала понад 2,6 млн грн.

Усім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу), ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. // Діло