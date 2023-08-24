У Києві викрили черговий шахрайський call-центр

В офісному приміщенні правоохоронці виявили близько 50-ти облаштованих робочих місць. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Днями до поліцейських Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що в офісному приміщенні на вулиці Олеся Гончара працює call-центр. Правоохоронці відпрацювали дану інформацію та задокументували незаконну діяльність.

На місці події поліцейські виявили близько 50-ти робочих місць, оснащених комп’ютерною технікою. Слідчі провели обшук в офісі та вилучили системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони та робочі блокноти.

За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Тривають заходи із встановлення осіб, які організували незаконний «бізнес».

Відділ комунікації поліції Києва