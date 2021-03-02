Протягом декількох днів столичні патрульні затримали групи осіб, що зрізали каталізатори з автомобілів

Учора, близько 3-ї ночі, до поліції надійшов виклик від мешканця будинку на вулиці Маршала Малиновського. Чоловік почув поблизу гаражів підозрілі звуки.

Коли інспектори прибули на виклик, то помітили чоловіка поблизу автомобіля Honda та іншого, що тікав з місця. Патрульні розділилися та затримали обох. Під час візуального огляду виявили, що автомобіль не пошкоджений, але під ним лежать інструменти.

Інспектори з’ясували, що ймовірні зловмисники приїхали на автомобілі Volkswagen, на вимогу поліцейських затримані відкрили багажник для поверхневої перевірки, де лежав вже вирізаний автомобільний каталізатор. Чоловіки зізналися, що вирізали його з автомобіля Honda поблизу станції метро Харківська. Крім чужого майна в автомобілі затриманих виявили декілька пакетиків з білою порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотики.

Днями раніше, у дворі на вулиці Наталі Ужвій патрульні затримали трьох осіб, одного з сумкою, де лежав гідравлічний інструмент для рихтування. У автомобілі, на якому пересувалися ймовірні зловмисники виявили решту інструментів. Обстеживши територію, патрульні побачили, що в припаркованому поряд Lexus зрізані обидва каталізатори.

В обох випадках патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція Києва