Протидія торгівлі людьми: як звернутись по допомогу

Щороку правоохоронці попереджають та викривають десятки цього виду злочинів. Жертвою може стати будь-хто, незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти. Для злочинців це гонитва за великими грошима, для людей — страждання, втрачене здоров’я і навіть життя… Протидія торгівлі людьми перебуває у фокусі діяльності не лише українських, а й іноземних правоохоронців.

Національна поліція України, зокрема Департамент міграційної поліції, співпрацює з правоохоронними органами іноземних країн, Європолом, Інтерполом, FRONTEX, а також неурядовими громадськими організаціями, які надають підтримку, допомогу та захист постраждалим від торгівлі людьми.

Загалом з початком повномасштабної війни правоохоронці МІПОЛ (міграційної поліції) виявили 312 фактів торгівлі людьми. Знешкоджено 12 організованих груп торговців людьми, статус підозрюваних отримали 164 трафікери за ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Вже майже рік важливим партнером міграційної поліції є Міжнародна організація по боротьбі з торгівлею людьми International Justice Mission. Ця організація допомагає українцям, які вимушено залишили Україну, у захисті їхніх прав на території Румунії, інших країн Європи, а також інформує про потенційні ризики торгівлі людьми.

«До нас за допомогою звертаються люди, які потрапили у пастку торгівців людьми. Ми допомагаємо постраждалим комунікувати з різними фахівцями, які надають необхідну соціальну допомогу та захист», – говорить спеціаліст з питань захисту International Justice Mission Кароліна Нескороженна.

Допомога двом громадянкам України, які стали жертвами торгівлі людьми у Румунії – один із результатів спільної роботи Департаменту міграційної поліції, румунських правоохоронців та International Justice Mission. Жінок шляхом обману вивезли за кордон, насильно утримували, примушували працювати, відібрали паспорти і гроші. Попри погрози та шантаж потерпілим вдалося втекти і звернутися за допомогою до румунської поліції.

«Найбільш значущими аспектами цього випадку були ефективна співпраця між правоохоронними органами України та Румунії, а також послуги, які були надані постраждалим. Важливо встановити безперервний догляд за постраждалими, щоб вони могли отримати хороші результати для свого здоров’я, психосоціальної підтримки та захисту. Коли це забезпечено люди, як ми бачили в більшості випадків, бажають розповісти свої історії та прагнуть добитися справедливості, що сприяє розвитку довіри між постраждалими та правоохоронними органами», – каже директор Європейської програми з протидії торгівлі людьми International Justice Mission Шон Коль.

Аби надати необхідну допомогу постраждалим, правоохоронці насамперед повідомили про цей випадок Міжнародну організацію по боротьбі з торгівлею людьми (IJM) та звернулися до Посольства України в Румунії.

«Ми обмінялися інформацією з працівниками міграційної поліції Національної поліції, які встановити особи громадян України. Це допомогло українському Посольству в Румунії у стислі терміни виготовити закордонні паспорти потерпілим, аби повернути українок додому», – розповідає радник з консульських питань Посольства України в Румунії Юрій Негода.

У подальшому завдяки узгодженим діям представники IJM доставили потерпілих до румунсько-українського кордону, де їх зустріли поліцейські управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області та представники Громадської Організація «Громадський Рух «Віра, Надія, Любов». Поліцейські провели необхідні процесуальні дії з потерпілими, а громадська організація надала притулок, медичну та психологічною підтримку.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Для затримання організатора злочинної схеми українські правоохоронці збирали доказову базу і обмінювалися інформацією із Європолом, правоохоронними органами та прокуратурою Румунії.

Зловмисницю затримали у квітні цього року під час проведення загальноєвропейської операції по боротьбі з торгівлею людьми. Незаконний канал переправлення жінок за кордон організувала 56-річна одеситка.

«Фігурантка завербувала двох жінок, віком 33 та 40 років, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Вона пообіцяла їм поїздку за кордон на екскурсію і обманом вивезла до Румунії», – розповідає старший оперуповноважений 3-го відділу управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області Євген Влаєв.

Завербованих жінок змушували працювати в одному з житлових комплексів: одна доглядала двох хворих, друга – працювала прибиральницею. Потерпілим постійно погрожували, та би ще більше заробити, зловмисниця оформила на одну з жертв грошову допомогу, яка виплачується для громадян України.

Повернення потерпілих жінок додому – це результат роботи Департаменту міграційної поліції, розповідає керівник Департаменту міграційної поліції Сергій Шайхет.

«Цей кейс є взірцевим прикладом взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Наразі потерпілих забезпечили усією необхідною допомогою та захистом, а організаторці злочинної схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Ми й надалі співпрацювати з усіма уповноваженими державними органами і недержавними організаціями щодо протидії цього виду злочину, аби викрити злочинні схеми та повернути наших громадян додому».

Як зареєструватися в Національному агентстві проти торгівлі людьми, повідомила Голова Національної Агенції з проти торгівлі людьми Крістіна Степанеску:

«Перш за все, незалежно від етнічної групи або громадянства, будь-яка особа, яка перебуває у небезпеці на території Румунії, повинна зателефонувати до поліції та отримати допомогу. У нашому агентстві ми надаємо підтримку румунською мовою, а також рідною мовою постраждалих, і можемо надати їм пакет інформації, яка допоможе отримати підтримку у ризикованих ситуаціях».

Якщо ви або хтось із ваших знайомих перебуває в небезпечній ситуації, стикається з ризиками трудової експлуатації чи торгівлі людьми, звертатися по допомогу та телефонуйте за наступними номерами екстреної допомоги:

• Безкоштовна телефонна «гаряча лінія» Національної поліції України:

0-800-50-02-02 або 102

• Нацiональна гаряча лiнiя з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів

527 (безкоштовно з мобільного)

0 800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарного), щодня з 8:00 до 20:00

Сайт: www.527.org.ua

Чат-бот: @SafeMigrationBot

• Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та домашньому насильству:

1547 (з мобільного та стаціонарного)

• Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації La Strada

0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного)

116 123 (з мобільного)

Через месенджер фейсбук https://www.facebook.com/lastradaukraine?locale=uk_UA

Telegram: @NHL116123

• Інформаційний ресурс Safewomen

www.safewomen.com.ua

Чат-бот: @safewomenbot

В Європі:

* 112 – Європейський єдиний номер екстреної допомоги (у будь-якій європейській країні)

* 116 000 – Європейська гаряча лінія для зниклих дітей

* +359 2 807 80 50 – Національна гаряча лінія з боротьби з торгівлею людьми в Болгарії

* 0800 800 678 – Національне агентство по боротьбі з торгівлею людьми (ANITP) у Румунії

* +4 021 313 31 00 – Національне агентство по боротьбі з торгівлею людьми (ANITP) дзвінки з будь-якої країни (доступно англійською мовою)

Департамент комунікації Національної поліції України