Провокатора, раздававшего деньги в центре Львова, депортировали из Украины

Называл себя «Иисусом Христом» и призывал к объединению Украины и РФ

СБУ и Национальная полиция депортировали из Украины русскоязычного гражданина Германии Дениса Барона, который ранее раздавал прохожим в центре Львова деньги, заявлял, что любит Путина, украинцы и россияне – «один народ», а Украина должна объединиться с РФ и Беларусью. За это мужчине, называвшем себя «Иисусом Христом» и «посланником Бога» запретили въезд в Украину на три года.

«Сначала он позиционировал себя как пастор непризнанной религиозной организации, проводил на Львовщине мероприятия. Способствовал и совершал действия, направленные на усиление среди определенных групп населения настроений, которые приводили к чувству вражды и религиозному разжиганию», — цитирует Zaxid.net спикера СБУ Львовской области Роксолану Яворскую.

Уточняется, что Денис Барон 23-24 августа привлек внимание раздачей денег в центре Львова – себя он называл «Иисусом Христом», «Посланником Бога» и миллиардером из Германии, который якобы продал бизнес для того чтобы помогать людям. Также он призывал к объединению Украины, РФ и Беларуси, а на Youtube есть канал «Легион 111», на видео с которого Барон заявляет про «один народ», что он любит Путина, а «Европа хочет купить Украину чтобы сделать людей рабами». // petrimazepa.com