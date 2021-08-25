Попросили напитись води: поліцейські розшукують жінку з дітьми, яка обікрала пенсіонера

Житель Ланівців проявив милосердя та втратив кошти. Двоє неповнолітніх віком приблизно 15 та 10 років постукали у двері 84-річного пенсіонера та попросили напитися води для мами, мовляв вона погано себе почуває. Господар пішов до кухні набирати води, а діти пішли за ним.

Як з’ясувалося згодом, вони розмовами відволікали чоловіка, а тим часом зловмисниця обнишпорила добре відомі злодіям сховки. У кишені піджака в шафі знайшла гроші та викрала їх. Коли ж уся родина покинула помешкання, потерпілий помітив привідчинені двері шафи. Він перевірив сховок і жахнувся — зникли 12 тисяч гривень. Довелося телефонувати в поліцію.

Правоохоронці встановлюють особу злодійки та вкотре застерігають: не впускайте до свого помешкання чужинців! Часто навіть банальне прохання напитися води закінчується втратою коштів.

Злодії діють згуртовано: допоки одні відволікають увагу господарів, інші шукають цінне майно та гроші.

Люди похилого віку продовжують ховати заощадження у одязі, в шафі, під матрацом чи під скатертиною на столі, а саме ці сховки крадії перевіряють в першу чергу.

Застережіть своїх родичів та знайомих похилого віку. Розкажіть їм про такі випадки, попередьте про типові шахрайства: обмін валют, перевірка лічильників, заміна старих купюр на нові, продаж товару та інші.

Проявляйте пильність! Якщо побачили невідомих у селі чи селищі, які ходять по помешканнях — зателефонуйте 102. Їх особи перевірять працівники поліції!

Відділ комунікації поліції Тернопільської області