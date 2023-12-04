Столичні оперативники затримали у парку молодика з наркотиками

Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у чоловіка кетамін, марки «ЛСД» та іноземну валюту. Зловмиснику повідомлено про підозру.

У ході відпрацювання території Шевченківського району співробітники карного розшуку побачили хлопця у парку, який нервував та підозріло себе поводив. Під час розмови з поліцейськими він зізнався, що при собі має заборонені речовини.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України:

«Під час поверхневого огляду у 29-річного киянина ми виявили 50 грамів порошкоподібної речовини – кетаміну, 256 марок ЛСД та грошові кошти: 1900 доларів США, 13490 гривень. За погодженням Шевченківської окружної прокуратури ми провели невідкладний обшук за місцем мешкання хлопця. У ході слідчих дій вилучено сім пакетів із розфасованим канабісом, мобільні телефони та ноутбук».

Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва