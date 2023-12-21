Причетних до жорстокого вбивства чоловіка у Рожищах на Волині взяли під варту

Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав зловмисникам 60 діб тримання під вартою.

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що тиждень тому її син, 50-річний рожищанин, пішов з дому та не повернувся.

Поліцейські розпочали проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження безвісти зниклого громадянина.

Згодом з’ясувалося, що після розпиття алкоголю двоє товаришів завдали розшукуваному смертельних тілесних ушкоджень. Спочатку його тіло помістили в підвал, а згодом віднесли неподалік від місця злочину в чагарники, де він пролежав так більше тижня під гілками й мотлохом.

Обох причетних до жорстокого вбивства поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це мешканці Луцького району, 40 та 50 років, які вже раніше мали проблеми з законом.

Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 20 грудня, за клопотанням слідчого Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваним запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Їм загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області