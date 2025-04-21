За незаконне збагачення на суму понад ₴12 млн. судитимуть експрацівника Львівської митниці

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника Львівської митниці за фактом незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який раніше працював на митниці, набув необґрунтованих активів на понад 12 млн грн. Йдеться про житловий будинок у Дніпропетровській області, 22 земельні ділянки у Дніпропетровській та Львівській областях, автомобілі – Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, причіп та водний засіб Brig Falkon 450L, а також екскаватор «ЭО-2621».

Всі ці активи він оформлював на себе і на близьких осіб – дружину, батька та тестя. Загалом ці активи на понад шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищують його законні доходи.

З метою спеціальної конфіскації за клопотанням прокурора на всі активи підозрюваного накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГСУ ДБР, оперативний супровід ‒ оперативні працівники ГОУ ДБР.

Нагадаємо, в червні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно цього ж колишнього митника. Його судитимуть за отримання понад 38 тис доларів США хабара за ввезення будматеріалів під виглядом гуманітарної допомоги.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора