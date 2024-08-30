Прикарпатець побив до смерті «товариша по чарці»

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 52-річному місцевому мешканцю за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіком та його 47-річним товаришем виник конфлікт.

В ході суперечки підозрюваний наніс потерпілому удари дерев’яною палицею по голові та тілі.

Таким чином спричинив забій голови, перелом ребер, травму грудної клітки. Від одержаних травм чоловік помер.

За вказане кримінальне правопорушення підозрюваному загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Івано-Франківській області, оперативний супровід УКР ГУ НП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура