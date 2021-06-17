Поліцейські розшукують псевдобанкіра, який зняв з банківського рахунку чоловіка 27 000 гривень

Цього разу жертвою шахрая став 62-річний житель міста Глухів. Зловмисник дізнався персональні данні по картці заявника та заволодів його грошима.

Працівникам поліції чоловік розповів, що зранку він отримав повідомлення про нібито заблокування картки та негайно зателефонував на номер, зазначений у повідомленні. Слухавку взяв невідомий та, представившись співробітником банку, зазначив, що для розблокування його карти необхідно продиктувати конфіденційну інформацію по ній. Так заявник і зробив.

Після розмови чоловік вирішив перевірити рахунок на картці та виявив зникнення чималої суми грошей. Тоді й звернувся до поліції.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочали пошуки афериста.

Поліцейські вкотре радять громадянам уникати спілкування з незнайомими людьми. Пам’ятайте, справжній банківський працівник не буде випитувати у вас конфіденційну інформацію або «рятувати» ваші гроші по телефону. Якщо ваш співрозмовник раптом починає перейматися долею ваших грошей, на ваших же банківських рахунках, — знайте, ви говорите з шахраєм. Тож необхідно опанувати себе, відразу покласти слухавку та повідомити до поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області