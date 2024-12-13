Прикарпатець віддав шахраям майже майже 25 000 за неіснуюче авто
Найпоширеніший спосіб шахрайств – видурювання грошей у громадян під приводом продажу товарів та послуг через мережу Інтернет.
Жителю Коломийського району шахраї продали неіснуючий автомобіль. Заявник скористався «послугами» закордонного шахрайського сайту з купівлі-продажу транспортних засобів. Після онлайн переписування з «посередником», чоловік перерахував за транспорт передплату, однак після цього продавець більше не виходив на зв’язок.
Потерпілий звернувся із заявою до поліції. Відомості про подію слідчі Коломийського районного відділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Поліція звертається до громадян, хто збирається придбати чи продати авто, не погоджуйтесь на сумнівні угоди, тим більш в Інтернеті. На таких сайтах аферисти і шукають своїх жертв, розміщуючи неправдиву, але вельми привабливу за ціною інформацію.
Ось декілька порад, як не потрапити у тенета шахраїв:
– будь-які покупки в мережі інтернет відправляйте чи отримуйте накладеним платежем або оплачуйте їх під час особистої зустрічі, особливо коли їхня ціна підозріло низька;
– здійснюйте платежі лише через офіційні перевірені сайти. Не ризикуйте оплачувати рахунки через незнайомі ресурси, особливо коли ціна комісії занижена;
– не повідомляйте номерів банківської карти чи номерів CVV2-коду третім особам, така інформація є конфіденційною і недоступна навіть працівникам банків;
– завжди ігноруйте дзвінки і SMS з невідомих номерів з проханням кудись передзвонити або щось перерахувати.
Не дайте себе ошукати!
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet