На Донеччині двох братів затримали за підозрою у вимаганні неіснуючого боргу

Погрожуючи вбивством, зловмисники вимагали у потерпілого 65 000 гривень. Під час одержання другої частки «боргу» фігуранти були затримані співробітниками обласного слідчого управління (детективи) спільно з управлінням стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НПУ та працівниками СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні цього року у Слов’янську двоє братів – громадян Вірменії, знаходячись на території України легально, вимагали від потерпілого неіснуючий борг.

Зловмисники штучно створили ситуації відносно чоловіка, внаслідок яких повідомили, що він їм винен 65 000 гривень. Гроші вимагали із застосуванням фізичного та психологічного насильства.

Правоохоронці задокументували факт передачі першої частини «боргу», а під час другої – затримали фігурантів у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці вилучили речові докази.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Донецької області