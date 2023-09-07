Прикарпатка втратила понад 24 тисячі гривень, намагаючись продати дитячий одяг через мережу
Шахраї щодня видурюють гроші у громадян, видумуючи все нові схеми за допомогою, яких привласнюють заощадження мирного населення.
Від одного із такого роду злочинів потерпіла мешканка Івано-Франківська, яка хотіла продати дитячий одяг через мережу Інтернет.
На одному із сайтів жінка виставила оголошення про продаж дитячої куртки.
Одразу ж з потерпілою зв’язався потенційний покупець.
Сторони узгодили умови покупки.
Основна вимога для здійснення покупки – оформлення інтернет доставки. Після чого аферист надіслав посилання, де необхідно було ввести банківські дані. Жінка так і зробила. Як результат, з карти списано понад 24 000 гривень.
Поліцейські вкотре наполегливо радять:
– купувати та продавати товари тільки на перевірених сайтах;
– не переходити за сумнівними посиланнями, які надсилають невідомі особи;
– нікому не повідомляти дані банківських карт та паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів;
У разі якщо ви все-таки потерпіли від рук невідомих, не зволікайте, телефонуйте в поліцію на лінію «102».
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet