Прикарпатка втратила понад 24 тисячі гривень, намагаючись продати дитячий одяг через мережу

Шахраї щодня видурюють гроші у громадян, видумуючи все нові схеми за допомогою, яких привласнюють заощадження мирного населення.

Від одного із такого роду злочинів потерпіла мешканка Івано-Франківська, яка хотіла продати дитячий одяг через мережу Інтернет.

На одному із сайтів жінка виставила оголошення про продаж дитячої куртки.

Одразу ж з потерпілою зв’язався потенційний покупець.

Сторони узгодили умови покупки.

Основна вимога для здійснення покупки – оформлення інтернет доставки. Після чого аферист надіслав посилання, де необхідно було ввести банківські дані. Жінка так і зробила. Як результат, з карти списано понад 24 000 гривень.

Поліцейські вкотре наполегливо радять:

– купувати та продавати товари тільки на перевірених сайтах;

– не переходити за сумнівними посиланнями, які надсилають невідомі особи;

– нікому не повідомляти дані банківських карт та паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів;

У разі якщо ви все-таки потерпіли від рук невідомих, не зволікайте, телефонуйте в поліцію на лінію «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини