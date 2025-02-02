Прикордонника віддали під суд у справі про виїзд мільярдера Боголюбова в Австрію

Співробітника прикордонної служби судять за можливе незаконне переправлення через державний кордон мільярдера Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на інформацію в реєстрі судових рішень.

За матеріалами справи, Боголюбов виїхав у ніч на 24 червня 2024 року поїздом «Київ-Хелм» і при цьому, нібито, мав втрачений паспорт на імʼя іншої особи.

Начальник групи інспекторів прикордонної служби, за версією слідства, допоміг Боголюбову уникнути викриття. Під приводом перевірки несення служби, о 3 год 42 хв ночі начальник прибув у форменому одязі у пункт пропуску. Він сам зайшов у поїзд і в купе до Боголюбова та одержав від нього паспорт. Далі він зачекав під дверима купе поки туди підійшла інспектор прикордонної служби і дав вказівку їй не заходити в це купе, запевнивши, що вже особисто все перевірив, передав їй паспорти, відібрані у пасажирів. Інспекторка внесла у базу відомості про перетин державного кордону, після чого той самий паспорт прикордонник сам повернув Боголюбову.

За даними слідства, мільярдер скористався паспортом, про втрату якого власник заявив ще в травні 2022 року.

В ухвалі про запобіжний захід є посилання на показання свідків — прикордонників і провідника купе, в тому числі про те, що в купе для інвалідів у 13-му вагоні не вдалося зайти, бо двері були зачинені. Переміщення підозрюваного по вагону і візит його в останнє купе зафіксували камери відеоспостереження. Раніше сам Боголюбов також попав на камери відеоспостережння на території залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський».

У липні 2024-го прикордонника взяли під варту з альтернативою застави в 25 млн грн. Сума застави поступово зменшується і тепер становить 7,6 млн грн.

Розслідування справи завершили і обвинувальний акт скерували до суду. Наразі справа перебуває у Шацькому районному суді Волинської області. Станом на січень цього року чоловік утримувався в ДУ «Луцький слідчий ізолятор».

Боголюбову підозру в незаконному перетині кордону повідомили заочно і оголосили його в розшук. У ЗМІ припускали, що він втік, остерігаючись підозри у справі «Приватбанку». Через власну преслужбу бізнесмен повідомив, що нічого не порушив і виїхав законно. Він хотів по відезвʼязку узяти участь у судовому засіданні з обрання йому запобіжного заходу, але його не допустили. Боголюбову виповнилося 63 роки і його не стосувалася заборона на виїзд під час воєнного стану. Жодних інших обмежень у перетині кордону, як стверджували в його пресслужбі, також не було.