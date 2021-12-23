У обвинуваченого в Білоцерківському міськрайонному суді виявили наркотичний засіб

Сьогодні, 23 грудня, співробітники Територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області при здійсненні поверхневої

перевірки у відвідувача Білоцерківського міськрайонного суду Київської області виявили 4 пігулки наркотичного лікарського засобу «Метадон»

38-річний місцевий мешканець прийшов до суду у якості обвинуваченого за ч. 1 статті 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних

речовин або їх аналогів).

Здійснюючи заходи з охорони громадського порядку та пропускного режиму до установи правосуддя, під час проведення поверхневої перевірки в руках судових охоронців спрацював металошукач. Для здійснення більш детального огляду речей, заборонених для пронесення до суду, громадянину було запропоновано показати вміст кишень. Саме під час перекладання предметів охоронці Феміди і поміти приховані у руці небезпечні пігулки.

Слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції, котра прибула за повідомленням судових охоронців, з’ясує законність тримання містянином напівсинтетичного наркотичного лікарського засобу.

Варто нагадати, що з початку року це вже п’ятий випадок виявлення наркотичних препаратів співробітниками Служби судової охорони установах правосуддя міста.

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