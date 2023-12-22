Прикордонники викрили «інвалідну» аферу «молодят» (фото)

На кордоні з Польщею прикордонники викрили чергову схему з незаконного перетинання кордону чоловіків призовного віку.

Для організації незаконного трансферу чоловік та жінка «породичались», уклавши шлюб.

20-річний чоловік та 19-річна жінка прямували до сусідньої країни через пункт пропуску «Рава-Руська». Під час проходження контролю, як підставу для виїзду за кордон, «подружжя» з Вінниччини надало свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки.

В ході додаткової перевірки оперативні співробітники Львівського загону встановили, що горе-наречені уклали шлюб, аби чоловік міг виїхати за кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю.

За цим фактом поінформовано співробітників поліції. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

ДПСУ