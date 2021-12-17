Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты подали заявление о новом преступлении 16-летнего водителя Infiniti

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Юридическая компания «Миллер», представляющая интересы семьи потерпевшего в смертельном ДТП в Харькове, подала заявление о новом преступлении Николая Харьковского, связанном с незаконным завладением транспортными средствами.

Об этом говорится на Facebook странице организации, передает УНН.

Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты подали заявление о новом преступлении 16-летнего водителя Infiniti

“В ходе расследования производства по факту ДТП, нами было установлено обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений связанных с незаконным завладением транспортными средствами”, — говорится в сообщении.

Адвокаты направили по адресу Харьковской областной прокуратуры заявление о преступлении по квалификации ч. 1 и ч. 3 ст. 289 УК Украины.

Также сообщается, что по состоянию на сегодня следствие получило заключения психиатрической, комплексной и судебно-медицинской экспертиз.

В частности, психиатрическая экспертиза подтверждает факт вменяемости Харьковского Николая. Комплексная экспертиза видеозвукозаписи и автотехническая экспертиза экспертиза подтверждают, что причиной возникновения ДТП является нарушение правил дорожного движения водителем Харьковским Николаем.

Судебно-медицинская экспертиза определила тяжесть телесных повреждений потерпевших, подтвердила факт гибели одного человека и получения травм тремя другими пострадавшими в результате ДТП.

Сейчас сторона обвинения решает вопрос о продлении срока досудебного расследования и срока содержания под стражей подозреваемому. На следующей неделе должны быть поданы соответствующие ходатайства.

После продления сроков расследования и конечной оценки других уголовных правонарушений, связанных с этим ДТП — дело можно будет направлять в суд.

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