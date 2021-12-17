Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты подали заявление о новом преступлении 16-летнего водителя Infiniti

Юридическая компания «Миллер», представляющая интересы семьи потерпевшего в смертельном ДТП в Харькове, подала заявление о новом преступлении Николая Харьковского, связанном с незаконным завладением транспортными средствами.

Об этом говорится на Facebook странице организации, передает УНН.

“В ходе расследования производства по факту ДТП, нами было установлено обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений связанных с незаконным завладением транспортными средствами”, — говорится в сообщении.

Адвокаты направили по адресу Харьковской областной прокуратуры заявление о преступлении по квалификации ч. 1 и ч. 3 ст. 289 УК Украины.

Также сообщается, что по состоянию на сегодня следствие получило заключения психиатрической, комплексной и судебно-медицинской экспертиз.

В частности, психиатрическая экспертиза подтверждает факт вменяемости Харьковского Николая. Комплексная экспертиза видеозвукозаписи и автотехническая экспертиза экспертиза подтверждают, что причиной возникновения ДТП является нарушение правил дорожного движения водителем Харьковским Николаем.

Судебно-медицинская экспертиза определила тяжесть телесных повреждений потерпевших, подтвердила факт гибели одного человека и получения травм тремя другими пострадавшими в результате ДТП.

Сейчас сторона обвинения решает вопрос о продлении срока досудебного расследования и срока содержания под стражей подозреваемому. На следующей неделе должны быть поданы соответствующие ходатайства.

После продления сроков расследования и конечной оценки других уголовных правонарушений, связанных с этим ДТП — дело можно будет направлять в суд.