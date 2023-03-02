Нацполіція затримала шахраїв, які «заробили» на продажі неіснуючих генераторів і палива на десятки мільйонів гривень

Користуючись ситуацією в державі у зв’язку з агресією рф, зловмисники «продавали» ті товари, які набули попиту – промислові електрогенератори, дизельне пальне і мінеральні добрива. Поліція затримала організатора та 9 активних учасників злочинної організації. Слідством уже встановлено, що сума збитків потерпілим складає близько 50 млн грн. Проте, за інформацією правоохоронців, кількість потерпілих від злочинної діяльності фігурантів значно більша, а сума збитків – понад 100 млн грн.

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно зі слідчими управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Нацполіції провели масштабну спецоперацію для затримання 10 учасників злочинної організації – їх підозрюють у шахрайському заволодінні коштами в особливо великих розмірах, створенні злочинної організації та участь у ній, а також у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як розповів заступник начальника управління – начальник відділу організації розкриття злочинів проти власності Департаменту карного розшуку Нацполіції Олександр Ніколенко, у 2022 році мешканці Києва створили злочинну організацію – стійке, чітко структуроване, ієрархічне об’єднання з розподілом ролей.

Зловмисники через посередників реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив, дизельного пального та промислових електрогенераторів. Для пошуку покупців діяла розгалужена система колл-центрів, працівники якого рекламували товар у мережі інтернет і робили масові смс-розсилки.

Для стабільності функціонування розподілили учасників організації на окремі структуровані групи з визначеними керівниками, які відповідали за підготовку та проведення окремих етапів злочинної діяльності.

Зловмисники при спілкуванні з покупцями використовували інтернет-телефонію з віртуальними номерами, обмін та створення документів проводили виключно за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а для перерахунку коштів надавали реквізити фіктивних фірм спеціально створених для злочинної діяльності.

Серед покупців були переважно агропідприємства та профільні господарства, а також підприємства, які хотіли підготуватися до можливого «блекауту» і планували придбати електрогенератори. Фігуранти були добре обізнані зі специфікою торгівлі такими товарами, надавали детальну консультацію щодо вибору та запевняли про надійність поставок.

«Організатор безпосередньо організував на території Києва злочинні call-центри, які вчиняли шахрайські дії. Учасники організації здійснювали дзвінки людям, смс-розсилку по агропідприємствах та іншим підприємствах про продаж продукції. При цьому пропозиція була нижчою за ринкову вартість. Коли покупці починали цікавитися пропозицією і телефонували шахраям, працівники call-центру «брали в роботу» потенційних покупців», – розповів Олександр Ніколенко.

Після укладання договорів на поставку товарів покупці перераховували кошти на фіктивні підприємства. Утім продукція не поставлялася, а зловмисники не відповідали на дзвінки:

«Організатор злочинної організації також брав участь у тендерах. Для цього він купляв підприємства з чистою фінансовою історією, оформляв їх на підставних осіб і подавав документи на участь у тендерах – ставив ринкову ціну на 10-15 копійок менше середньої і вигравав їх».

Специфікою участі у цих тендерах було укладання договору за повною передплатою. Після підписання договору про поставку протягом десяти днів продукції організатор надавав розрахунковий рахунок банку, куди потерпілі надсилали кошти. Таким чином у шахраїв було 10 днів на те, аби вивести гроші або у фінансових установах, або на криптогаманці, і зникнути.

«Працівники карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління за сприяння служб безпеки державних підприємств та Державної служби фінансового моніторингу України попередили такі шахрайські дії відносно двох вказаних державних підприємств. Загальна сума збитку для держави могла б становити близько 30 мільйонів гривень».

Правоохоронці задокументували 14 епізодів шахрайства. Загальна сума збитків потерпілим складає близько 50 мільйонів гривень. Разом із тим, кількість потерпілих від діяльності злочинної організації може становити в рази більше, а сума збитків – понад 100 млн грн.

Вчора, 1 березня, на підставі ухвал суду працівники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели 59 обшуків на території міста Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Волинської, Чернівецької та Сумської областей. Загалом до заходів було залучено 250 поліцейських – оперативних працівників, слідчих та спецпризначенців.

Заходи проводилися у помешканнях фігурантів, в їхніх автомобілях, в колл-центрах, банківських установах, де зберігали гроші та документи і в офісах фінансових установ, де зловмисникам видавали готівку. Правоохоронці вилучили документи про функціонування фіктивних підприємств, печатки та штампи, банківські картки, через які виводилися викрадені кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, 9 автомобілів преміум-класу, які були придбанні у період злочинної діяльності, та близько 10 млн грн.

Організатора та дев’ятьох активних учасників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у вчиненні кількох злочинів:

– створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– шахрайство в особливо великих розмірах

– легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідчі подали клопотання до суду щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

За вчинені правопорушення підозрюваним загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України