Прикордонники затримали 8-х громадян Чехії, які незаконно потрапили в Україну

На Закарпатті, у горах, прикордонники Мукачівського загону затримали групу іноземних туристів, які незаконно потрапили в Україну.

Порушників під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону виявив наряд відділу прикордонної служби «Ділове».

П’ять чоловіків та три жінки виявилися громадянами Чехії. Усі вони приїхали у Румунію, щоб помилуватися високогір’ям Карпат. Під час подолання обраного маршруту туристи вирішили рухатися вздовж інженерних загороджень, не підозрюючи, що вони вже перебувають на території України.

Порушників затримали. Стосовно них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», після чого, в порядку реадмісії, повернули в Румунію.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон