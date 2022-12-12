Українські прикордонники затримали двох колаборантів у Київській області. Вони хотіли приїхати до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

За інформацією прикордонників, затриманими виявилися чоловік 1994 року та жінка 1967 року народження. Колаборант – уродженець Єнакієвого, у його телефоні знайшли компрометуючі матеріали російського спрямування, багато номерів операторів РФ та аудіофайли російської пропаганди.

При цьому у колаборантки – уродженки РФ, яка майже все своє життя прожила в Україні, – прикордонники виявили файли російської пропаганди та номери операторів країни-агресора. Вона прямувала до Польщі.

У ДПСУ зазначають, що затриманих передали працівникам Служби безпеки України.