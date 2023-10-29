Прикордонники збили черговий російський літак біля Авдіївки

Бійці підрозділу Державної прикордонної служби, які у складі Сил оборони України стримують атаки російсько-окупаційних військ на Авдіївському напрямку, знищили російський літак.

Про це повыдомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі УП.

За словами офіцера, розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак біля Авдіївки. За попередньою інформацією, це штурмовик СУ-25.

“Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм”.