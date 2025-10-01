Прилуцькі поліцейські затримали чоловіка, який побив до смерті власну матір

Оперативники Прилуцького районного відділу поліції затримали 45-річного мешканця Линовицької громади, який завдав своїй 70-річній матері тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до її смерті. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Повідомлення про смерть місцевої жительки надійшло до поліції ввечері 27 вересня. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції Прилуцького районного відділу поліції. Син померлої пояснив правоохоронцям, що його мати хворіла, погано пересувалася і неодноразово падала в помешканні.

Поліцейські провели огляд місця події, опитали сусідів і зібрали речові докази.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки мала насильницький характер і настала внаслідок завдання численних тілесних ушкоджень.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники відділу кримінальної поліції встановили, що саме син померлої жорстоко побив жінку. Чоловік зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури оголосив фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

