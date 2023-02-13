Прилуцькі поліцейські затримали підозрюваного у пограбуванні жінки

Менше години знадобилося співробітникам Прилуцького районного відділу поліції, аби вирахувати і затримати зловмисника, який напав на 71-річну прилучанку на вулиці посеред дня. Грабіжник вихопив з рук потерпілої сумку з документами, грошима та мобільним телефоном і втік.

До поліції Прилуччини по допомогу звернулася літня жінка, яка повідомила, що на одній із вулиць Прилук невідомий підбіг до неї, штовхнув та вихопив сумку з особистими речами. Після нападу жінка звернулася до лікарні.

На місце події виїздили слідчо-оперативна група райвідділу поліції та оперативники кримінальної поліції.

Поліцейські опитали заявницю та встановили можливих свідків події. Один із місцевих мешканців повідомив поліцейським, що він самотужки намагався наздогнати зловмисника, однак той втік. Свідок вказав поліцейським маршрут руху втікача та допоміг затримати зловмисника.

Оперативники встановили, що до злочину причетний 28-річний прилучанин, раніше судимий за вчинення грабежу та крадіжок.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Під час затримання чоловіка поліцейські вилучили у нього сумку потерпілої з мобільним телефоном, гаманцем, документами та іншими речами.

Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). За такі діяння закон передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області