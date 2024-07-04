Припинено діяльність злочинної групи «реабілітаторів»

Слідчими ГУНП в Тернопільській області, спільно з оперативними працівники відділу міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури припинено протиправну діяльність злочинної групи та затримано її учасників

Злочинна група, до складу якої входили 8 членів, діяла на території Тернопільської області відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, вчиняючи тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, а саме творили два реабілітаційні центри, де незаконно утримували в умовах жорсткої ізоляції: забороняли користуватися телефонами та спілкуватися з родичами, а виходити на вулицю підопічні могли лише під наглядом персоналу. З медпрепаратів використовували тільки заспокійливі засоби.

В ході обшуків двох реабілітаційних центрів виявлено та вилучили транспорт, мобільні телефони, банківські карти, комп’ютерну техніку, лікарські засоби, печатки, гроші, документацію та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів

Наразі членам злочинної організації оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146 – незаконне позбавлення волі, вчинене організованою злочинною групою Кримінального кодексу України. Суд обрав шістьом фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, нічний та цілодобовий домашній арешти та ще двом.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Тернопільська обласна прокуратура