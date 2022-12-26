Приставив пістолет до голови відвідувача кафе: у Вінниці затримали зловмисника

31-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння погрожував стартовим пістолетом відвідувачам закладу. Очевидці події миттєво відреагували на погрози та утримували порушника до приїзду поліції. За фактом хуліганства розпочато кримінальне провадження.

Подія сталась 23 грудня в одному з кафе міста по вулиці Київській. Чоловік прийшов у заклад та протягом кількох годин вживав алкоголь. Через деякий час він почав лаятись, поводитись агресивно та кидатися на відвідувачів.

Потім правопорушник дістав стартовий пістолет, підійшов до сусіднього столика та скерував його в напрямку одного з присутніх. Хлопець разом з іншими відвідувачами миттєво відреагував на погрозу зловмисника, відібрали у нього зброю та утримували до приїзду поліцейських.

Прибувши на виклик, правоохоронці затримали правопорушника. Ним виявився раніше судимий житель Херсонської області.

Його поміщено до ізолятора тимчасового тримання у процесуальному порядку.

У затриманого вилучили зброю та направили її на експертизу.

Слідчими Відділу поліції № 2 Вінницького райуправління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За погодженням з окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та направлено клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області