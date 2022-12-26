Приставив пістолет до голови відвідувача кафе: у Вінниці затримали зловмисника

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31-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння погрожував стартовим пістолетом відвідувачам закладу. Очевидці події миттєво відреагували на погрози та утримували порушника до приїзду поліції. За фактом хуліганства розпочато кримінальне провадження.

Подія сталась 23 грудня в одному з кафе міста по вулиці Київській. Чоловік прийшов у заклад та протягом кількох годин вживав алкоголь. Через деякий час він почав лаятись, поводитись  агресивно та кидатися на відвідувачів.

приклав пістолет до голови відвідувача кафе: вінницькі поліцейські затримали зловмисника

Потім правопорушник дістав стартовий пістолет, підійшов до сусіднього столика та скерував його в напрямку одного з присутніх. Хлопець разом з іншими відвідувачами миттєво відреагував на погрозу зловмисника, відібрали у нього зброю та утримували до приїзду поліцейських.

приклав пістолет до голови відвідувача кафе: вінницькі поліцейські затримали зловмисника

Прибувши на виклик, правоохоронці затримали правопорушника. Ним виявився раніше судимий житель Херсонської області.

Його поміщено до ізолятора тимчасового тримання у процесуальному порядку.

У затриманого вилучили зброю та направили її на експертизу.

Слідчими Відділу поліції № 2 Вінницького райуправління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За погодженням з окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та направлено клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області 

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