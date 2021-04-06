25-летний парень до смерти забил отвёрткой мужчину, пригласившего его на интимный массаж

В селе Круглик в Киевской области 25-летний парень забил отвёрткой мужчину, который пригласил его к себе домой. После — нанёс ещё несколько ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте, нападавший задержан и ждёт приговора суда.

Со слов начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, 41-летний мужчина пригласил парня к себе для интимного массажа. Зайдя в дом, тот взял металлическую отвертку, которая лежала на кресле, и нанес порядка 15 ударов по голове и телу, — сообщает Информатор. После этого ударил пострадавшего ещё около 5 раз кухонным ножом. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия.

Злоумышленник же забрал деньги и мобильный телефон погибшего и сбежал. Чтобы найти и задержать его, сотрудникам полиции понадобилось меньше суток. Подозреваемый — 25-летний житель Киева. Во время обысков у него дома полицейские нашли украденные вещи. Он сознался в содеянном, и сейчас находится в изоляторе временного содержания и ждёт решения суда.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.