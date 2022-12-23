У Дніпрі дезертир убив знайомого під час застілля та скинув тіло в колодязь
У Дніпрі 41-річний місцевий житель вийшов із дому ввечері та безслідно зник.
Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”, посилаючись на інсайдера у правоохоронних органах.
Про подію повідомили у поліцію. Правоохоронці зайнялися пошуками зниклого. Оперативники встановили, що чоловік у день зникнення відвідував будинок свого товариша, де у них виникла сварка під час розпивання алкоголю.
Під час конфлікту підозрюваний завдав знайомому смертельного ножового поранення. Тіло жертви фігурант сховав у колодязі. Підозрюваний втік до іншого міста, де й ховався від правоохоронців.
Оперативники з’ясували, що чоловік ховався у Кам’янському. Поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився військовий дезертир, який служив у військовій частині. Фігуранту повідомили про підозру у умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).Tweet