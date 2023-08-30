8 років ув’язнення за смертельне побиття дружини отримав житель Кременчуцького району

За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури 60-річного мешканця одного з населених пунктів Кременчуцького району визнано винним у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Подія сталася у вересні 2020 року під час сімейної сварки. Зловмисник наніс дружині декілька ударів руками в область голови. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла.

За скоєне Кременчуцьким районним судом вказану особу позбавлено волі на 8 років. Триває час на апеляційне оскарження вироку.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури