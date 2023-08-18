За несплату понад ₴60 млн. податків судитимуть директора білоруської нафтогазової компанії

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянина республіки білорусь – директора підприємства-резидента республіки білорусь за обвинуваченням в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу.

Кінцевим власником даного підприємства є відкрите акціонерне товариство, власником якого є державний комітет по майну республіки білорусь. Крім того, у своїй діяльності підприємство використовує обладнання республіканського унітарного підприємства «бєлоруснафта».

Українські правоохоронці досліджували діяльність вказаної компанії в частині можливого сприяння російській федерації під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

Слідство встановило, що період 2017-2020 року підконтрольне підозрюваному товариство перерахувало на рахунки «Бєлоруснафта» понад 400 млн. грн за оренду обладнання.

Достеменно знаючи про те, що ці кошти повинні обкладатися 15% ставкою податку на прибуток іноземних юридичних осіб, директор підприємства зазначав в офіційних документах завідомо неправдиві відомості щодо сум податків, які утримуються при виплаті прибутків нерезидентам.

В результаті вказаних дій до державного бюджету України не надійшло понад 60 млн. грн у вигляді податків на прибуток іноземних юридичних осіб.

За клопотанням прокуратури судом арештовано нерухоме та рухоме майно підприємства, а також корпоративні права на загальну суму близько 4 млрд грн.

На теперішній час окружною прокуратурою забезпечено передачу вказаного майна та корпоративних прав в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими управління поліції в метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві, за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Пресслужба Київської міської прокуратури