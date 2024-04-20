Жителя Білгород-Дністровського району підозрюють у самовільному зайнятті землі у водоохоронній та санітарно-захисній зонах

На земельній ділянці, що належить Татарбунарській територіальній громаді, чоловік планував незаконно зайнятися сільськогосподарською діяльністю. Його протиправні дії припинили поліцейські. Тепер правопорушнику загрожує обмеження або навіть позбавлення волі.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що житель одного із населених пунктів Лиманської територіальної громади, не маючи відповідних дозвільних документів, з березня цього року почав використовувати земельні угіддя площею 8351 квадратних метрів на околиці Татарбунар, які розташовані в межах водоохоронної та санітарно-захисної зон. Чоловік розорав земельну ділянку та планував використовувати її для вирощування зернових культур.

«За наявності достатніх доказів ми під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у самовільному зайнятті земельної ділянки щодо земель в охоронних та санітарно-захисних зонах. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 197-1 Кримінального кодексу України й тягне за собою покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років. Слідство триває», – повідомив т.в.о. начальника відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції