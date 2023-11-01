На Рівненщині судитимуть дідуся, з вини якого загинув онук

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія трактора, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Слідством встановлено, що 30 серпня цього року 69-річний житель села Степангород, колишнього Володимирецького району, трактором буксирував з поля додому два вози з картоплею, з’єднані між собою. На одному з них їхав його 11-річний онук, який вирішив на ходу перестрибнути на інший віз, проте впав і потрапив під колеса. Від отриманих травм хлопчик помер по дорозі до лікарні.

Обвинувальний акт скеровано до Володимирецького районного суду. Чоловік повністю визнає свою вину і переконує, що розкаюється у вчиненому.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати авто на строк до 3 років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури