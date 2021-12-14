Дві житомирянки через необачність втратили кошти

13 грудня житомирянка повірила «банківському працівнику», який зателефонував із повідомленням про спробу стороннього доступу до її рахунку. У результаті жінка втратила 40 тисяч гривень. А інша жителька обласного центру впустила до оселі незнайомця, який нібито перевіряв газове обладнання, а згодом виявила зникнення заощаджень. Правоохоронці встановлюють причетних до правопорушень та закликають громадян не довіряти незнайомцям.

Увечері 13 грудня до Житомирського райуправління поліції звернулась 56-річна житомирянка із повідомленням про ошуканство. Жінка розповіла, що вдень до неї зателефонував невідомий та назвався працівником служби безпеки банку. Чоловік повідомив, що нібито було здійснено спробу стороннього доступу до її рахунку. Відтак запропонував зберегти заощадження на іншому, «захищеному» рахунку. Жінка виконала всі вказівки незнайомця та зробила переказ 40 тисяч гривень через платіжний термінал. І лише через кілька годин зрозуміла, що її ошукано та доступу до власних коштів у неї більше немає. Відтак поліцейські розпочали відповідну перевірку та нині встановлюють особу причетного до шахрайства.

Близько 22:10 до поліції звернулась 80-річна жителька обласного центру. Пенсіонерка виявила, що з її квартири зникли заощадження. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського РУ поліції. Як з’ясувалось, удень до заявниці прийшов незнайомий чоловік, який назвався працівником газопостачальної компанії. Він повідомив про необхідність перевірки лічильника, тож господиня дозволила йому зайти до оселі. Згодом пенсіонерка виявила, що з помешкання зникли її заощадження у гривнях та іноземній валюті. Загальна сума збитку склала близько 150 тисяч гривень. Нині поліцейські розшукують чоловіка віком близько 30 років, зростом 180 см, одягненого у чорну куртку та джинси, який може бути причетним до крадіжки.

Водночас правоохоронці вкотре закликають громадян бути більш обачними у спілкуванні з незнайомцями. Для цього ви маєте пам’ятати, що:

— конфіденційні відомості ваших банківських рахунків не можна повідомляти нікому, навіть працівникам фінансових установ. Вони не можуть запитувати у вас паролі входу до вашого електронного кабінету, пін-коди карток, CVV-коди тощо, тим більше у телефонному режимі;

— працівники банків не можуть просити вас вчинити якісь грошові перекази нібито для захисту ваших же коштів;

— уважно читайте повідомлення, що приходять на ваш мобільний телефон, та не повідомляйте паролі стороннім особам, ким би вони не називались;

— за потреби якихось негайних дій з банківською карткою (блокування у разі втрати чи крадіжки, незрозумілої ситуації) особисто зателефонуйте в фінансову установу за номером, вказаним на картці та проконсультуйтеся з фахівцем.

Також пам’ятайте, що якщо до вас прийшли люди, які називаються соціальними працівниками, представниками газового чи енергонагляду, водопостачання, інших комунальних служб тощо, постійно перебувайте поруч, слідкуйте за їх діями.

Подбайте, щоб ніхто сторонній не заходив до інших кімнат у помешканні. Не забудьте замкнути вхідні двері, навіть коли впустили до оселі та спілкуєтеся з відвідувачем. Візьміть до уваги, що вас можуть відволікати для того, щоб спільник непомітно зайшов та викрав цінності.

Не діставайте при незнайомцях документи, гроші, банківські картки та цінні речі зі сховків. Документи щодо обслуговування комунальних мереж зберігайте окремо від інших цінних та ділових паперів. Намагайтеся не тримати вдома значні суми заощаджень, принаймні розподіліть їх по кількох таємних місцях.

Розкажіть про заходи перестороги своїм батькам, рідним, сусідам та знайомим. Подбайте про те, щоб із літніми батьками, які проживають окремо, у вас завжди був телефонний зв’язок та вони могли порадитися з вами у разі неоднозначних ситуацій. Це допоможе вберегти їх від неприємностей та завадить ошуканцям продовжити свою злочинну діяльність.

Відділ комунікації поліції Житомирської області